Les Genevois refusent de densifier près de l'aéroport

La densification du territoire passe de plus en plus mal à Genève. Le déclassement de deux zones villas en zone de développement à Cointrin est refusé dimanche, selon les résultats provisoires portant sur près de 95% des votants.

Selon les résultats provisoires, les Genevois disent 'non' à plus de 55% aux déclassements de Cointrin-Est et de Cointrin-Ouest. Le déclassement de ces deux zones, qui totalisent 22,5 hectares, était attaqué par une coalition d'associations, principalement de riverains. Le taux de participation s'élève à 40,91%.

Ce scrutin constitue un nouveau revers pour la politique d'aménagement du territoire du Conseil d'Etat. En novembre, la densification du Petit-Saconnex et une modification de zone au Grand-Saconnex en vue d'un projet immobilier étaient refusées de justesse par le souverain. Les deux zones en votation dimanche font partie des grands projets prioritaires d'urbanisation du canton.

/ATS