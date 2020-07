Les Suisses achèteront plus sur internet en 2020

Malgré la pandémie du coronavirus et la pression qu'elle génère sur les budgets des ménages, les Suisses devraient accroître leurs achats sur internet par comparaison avec les années précédentes.

Le sondage, qui a été conduit auprès de 6000 personnes dont 1000 en Suisse, montre qu'en 2020 les ventes par le biais du commerce en ligne devraient marquer une progression supplémentaire de 320 millions de francs, soit près de 5% de plus qu'en 2018 pour les produits non alimentaires, révèle mardi une étude menée en Suisse et dans d'autres pays européens par Alvarez & Marsal en partenariat avec Retail Economics.

L'enquête montre aussi que 34% des Helvètes envisagent de réduire de manière durable leurs habitudes d'achats en magasin et de les accroître en revanche sur le réseau.

Autre chiffre marquant: ils sont 41% à faire des acquisitions sur le web de produits qu'ils achetaient auparavant uniquement en magasin.

