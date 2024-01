Les Suisses se font des soucis pour leurs sous

Les principales préoccupations des Suisses en 2024 sont toutes de nature monétaire. La première place du 'Issues Monitor Switzerland' est occupée par la hausse des coûts de la santé, suivie par les loyers, l'inflation, la prévoyance vieillesse et le prix de l'énergie.

Des thèmes comme l'environnement et le climat, la sécurité de l'approvisionnement ou les tensions géopolitiques n'apparaissent que plus bas dans les soucis, selon un sondage publié mardi.

Parallèlement, l''Economic Monitor Switzerland' a aussi été réalisé pour la première fois: 75% des sondés ont confiance en l'économie suisse.

Dans le contexte des grands défis pour la politique, l'économie et la société, l'étude de marque 'Brand Indicator Switzerland (BIS) ' a donné naissance au 'Issues Monitor Switzerland' et au 'Economic Monitor Switzerland'.

Le sondage représentatif a été réalisé en novembre 2023 en ligne en Suisse alémanique et romande auprès de 2631 personnes. Les initiateurs sont les entreprises de marketing et de communication bodin.consulting, deeptrue, furrerhugi et Converto.

/ATS