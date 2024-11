Les apiculteurs suisses récoltent moins de miel en 2024

La récolte de miel a été plus faible cette année que la moyenne: les apiculteurs suisses n'ont récolté en moyenne que 16 kilos de miel par colonie d'abeilles, selon apisuisse.

L'année dernière, ils avaient récolté un peu plus de 17 kilos, alors que la moyenne à long terme est d'environ 20 kilos par colonie d'abeilles et par an.

Apisuisse attribue ce recul principalement au retour de l'hiver durant la deuxième moitié d'avril. Après un bon mois de mars et une première moitié d'avril estivale, les abeilles sont restées dans leur ruche et ont puisé dans leurs réserves.

Les vols de butinage n'étaient pas possibles avec ces conditions météorologiques. Le mois de mai a également été largement maussade.

Au total, 738 apiculteurs et apicultrices de Suisse et du Liechtenstein ont participé à l'enquête d'apisuisse.

/ATS