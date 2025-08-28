Les banques suisses profitent des tensions géopolitiques (ASB)

Les banques suisses devraient tirer profit cette année des incertitudes géopolitiques mondiales pour attirer de nouveaux fonds, grâce à la réputation de havre de sécurité dont bénéficie la place financière helvétique.

En 2024, les avoirs sous gestion dans les coffres-forts des banques suisses ont progressé de 10,6% à 9284 milliards de francs, dont 4225,3 milliards appartiennent à des clients étrangers et 5058,7 milliards à des clients locaux, a détaillé jeudi l'Association suisse des banquiers (ASB) dans son baromètre bancaire.

'La Suisse a conservé sa place de numéro un mondial dans la gestion de fortune transfrontalière auprès de la clientèle privée', a souligné la faîtière. Selon cette dernière, 'la solide réputation de la Suisse en tant que place refuge agit de manière rassurante sur les clients des banques en période d'incertitudes géopolitiques'.

Cette tendance devrait se poursuivre de manière 'modérée' en 2025, a précisé l'ASB, sans s'avancer sur des prévisions chiffrées.

Baisse du nombre d'employés

Concernant la performance financière des banques en Suisse, leur résultat d'exploitation total s'est contracté de 3,5% à 69,8 milliards de francs en 2024, principalement en raison du recul des opérations d'intérêt. Alors que le volume hypothécaire a augmenté, la marge d'intérêt a reculé sous le coup des baisses du taux directeur opérées par la Banque nationale suisse.

Cette contre-performance n'a pu que partiellement être compensée par la forte hausse de 38,4% à 15,1 milliards du résultat des activités de négoce, tandis que celui des commissions et services a crû de 3%.

Les activités d'intérêt ne représentent désormais plus la majorité des revenus des banques, la plus importante part aux résultats revenant désormais aux activités de commissions et services.

Pour cette année, 59% des banques interrogées s'attendent à une baisse du résultat d'exploitation et 29% à une stagnation, en raison de la faiblesse des taux.

Les 230 banques opérant en Suisse employaient fin 2024 quelque 159'500 personnes. Ce nombre a reculé de 1,7% au premier semestre 2025, en raison de suppressions de postes à l'étranger, alors que le nombre de salariés est resté stable en Suisse. La majorité des établissements table sur un niveau d'occupation inchangé, voire en hausse.

