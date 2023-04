Les billets de transports publics augmenteront dès décembre

Les voyageurs devront débourser davantage dès le 10 décembre prochain pour prendre les transports publics. Les prix augmenteront en moyenne de 4,3%, annonce l'Alliance Swiss Pass. La hausse touchera particulièrement les AG de 2e classe.

La branche des transports publics augmente ainsi ses tarifs pour la première fois depuis 2016. Une aussi longue période sans augmentation tarifaire ne s’était jamais produite dans la branche, fait valoir l'Alliance Swiss Pass dans un communiqué publié mardi.

La hausse ne sera pas la même pour tout le monde. Les prix de 1e classe seront ainsi moins relevés (+1,9%, contre +4,8% pour la 2e). L'abonnement demi-tarif, les billets unitaires et les produits destinés aux usagers 'occasionnels' seront aussi moins touchés par cette augmentation.

Le prix des billets unitaires augmentera de 4,2%, comme le prix des cartes journalières et multicourses. Le demi-tarif adulte coûtera 5 francs de plus (190 par année pour un premier achat).

L'abonnement général augmentera lui en moyenne de 5,1%. Pour acquérir un AG adulte de 2e classe, il faudra désormais débourser 4080 francs, soit une hausse de 220 francs.

Pas les jeunes

L'abonnement demi-tarif Jeune (16-25 ans), les cartes journalières dégriffées, enfant et école, les cartes Junior et Enfant accompagné ou encore les assortiments chiens et bagages ne subiront pas de hausse, précise le communiqué.

L'Alliance SwissPass a affiché la semaine dernière sa volonté de séduire un public jeune. Il a lancé trois nouveaux abonnements pour les moins de 25 ans afin de les encourager à utiliser les transports publics. Un nouvel abonnement, sous forme d'avoir, devra aussi convaincre les personnes en quête de flexibilité, mais pour qui l'AG ne vaut pas la peine. Il sera lancé en décembre également.

Renchérissement, inflation

La branche juge ces augmentations de prix 'indispensables'. Depuis 2016, les entreprises de transports ont étoffé leur offre d'environ 10% et ont beaucoup investi en faveur de véhicules modernes, indique le communiqué.

Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté de 4,5%. Pour 2023, le Secrétariat d'Etat à l'économie table sur une inflation supplémentaire de 2,4%. Cela entraîne des hausses des coûts des salaires, de l'énergie et du carburant. Les entreprises ont déjà été fragilisées par la pandémie de Covid-19.

La Confédération, elle aussi confrontée à des finances dans le rouge, a de plus annoncé une réduction de 7,8% des moyens alloués au trafic régional voyageurs pour 2024, rappelle l'Alliance Swiss Pass. A cela s'ajoute une hausse de la TVA de 0,4% au 1er janvier prochain, due à la réforme de l'AVS 21.

Tout le monde doit faire des efforts, y compris les commanditaires (Confédération, cantons, communes) et les usagers, conclut la branche des transports. Les prix ne sont pas encore définitifs. Une modification tarifaire de cette ampleur doit formellement encore recevoir l'aval des membres de l'Alliance Swiss Pass, qui rassemble 250 entreprises et 18 communautés tarifaires.

Le Surveillant des prix sera également impliqué. Par le passé, celui-ci avait réussi à freiner quelque peu des hausses de tarifs annoncées. Les prix finaux devraient être dévoilés en juin.

/ATS