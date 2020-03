Les centres commerciaux perdent 39 millions de francs par jour

Les 191 centres commerciaux suisses voient leurs revenus dégringoler en raison des restaurants et magasins fermés. Ils perdent actuellement 39 millions de francs par jour à cause des restrictions de déplacements et d'activités liées au coronavirus.

C'est l'estimation faite par le cabinet de conseil Stoffel, qui publie le Swiss Council Marktreport 2020. L'impact varie toutefois selon la combinaison de produits et de secteurs.

Il est également difficile de prévoir l'évolution du chiffre d'affaires annuel. Alors que le commerce en ligne explose, la question est de savoir si à la fin de la crise, les consommateurs poursuivront ces achats sur internet ou retourneront vers le commerce stationnaire.

/ATS