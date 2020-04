Les délais de paiements s'allongent pour les PME

Les délais de paiements se sont allongés pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces sociétés se trouvent souvent déjà à court de liquidités en raison de la pandémie de coronavirus, a relevé jeudi la fédération Swissmechanic.

Selon la faîtière, qui regroupe 1400 PME de l'industrie des machines, des équipements électriques et de la métallurgie, de grands groupes ont doublé les délais de paiements.

'Ces derniers jours, certaines PME ont été informées qu'elles devront attendre plus longtemps, soit non plus 30 mais 60 jours, pour obtenir leur argent pour les produits et services livrés', a souligné Swissmechanic dans un communiqué.

Cette dernière a insisté sur le fait que les petites entreprises souffraient le plus de l'allongement des délais de paiements qui mettent à mal leur niveau de liquidités.

