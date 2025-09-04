Les droits de douane sur les automobiles japonaises ramenés à 15%

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret abaissant les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, au lieu de 25% jusqu'ici. Ils confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington.

Ces surtaxes entreront en vigueur sept jours après la publication du nouveau décret au journal officiel américain, qui n'est pas encore effective.

Selon les détails du décret, l'accord signé à la fin juillet entre les Etats-Unis et le Japon prévoit donc un plafond de 15% de droits de douane pour la majorité des produits japonais exportés vers les Etats-Unis, ceux étant déjà concernés par une surtaxe au-delà de cette limite voyant leurs taux inchangés.

Certains secteurs, à l'image de l'aéronautique, des matières premières non disponibles aux Etats-Unis ou des médicaments génériques sont exempts de ce taux de 15%, précise le décret.

En voyant la surtaxe imposée à ses automobiles fixée à 15%, contre 25% pour la majorité des véhicules entrant désormais aux Etats-Unis, le Japon obtient un traitement similaire à celui accordé à l'Union européenne. Le document, publié sur le site de la Maison-Blanche, lève les doutes sur les conditions de l'accord signé à la fin juillet entre Tokyo et Washington.

Taux de l'UE

Le gouvernement japonais assurait que ce dernier prévoyait un taux maximal de 15%, à l'image de celui signé ensuite entre Washington et Bruxelles, alors que les Etats-Unis défendaient que ces 15% s'ajoutaient au contraire aux droits de douane déjà existants sur les différents produits japonais. Le décret valide ainsi la version du gouvernement japonais.

Signé le 22 juillet, l'accord prévoit certaines contreparties de la part des entreprises japonaises, notamment via des investissements à hauteur de '550 milliards de dollars' dont '90% des bénéfices générés resteront aux Etats-Unis', avait assuré le président américain sur son réseau social Truth Social.

Le Japon s'est aussi engagé à acheter 'pour huit milliards de dollars de produits américains', sans préciser de calendrier, et les deux pays doivent étudier les conditions d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d'Alaska.

Enfin, Tokyo a promis d'acheter 'des avions commerciaux de fabrication américaine, notamment 100 Boeing', selon la Maison-Blanche, ainsi que de 'lever les restrictions de longue date' qui empêchaient l'accès des automobiles américaines au marché japonais.

/ATS