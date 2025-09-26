Les économistes plus pessimistes pour l'économie en 2026

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) suisse devrait être moins élevée l'an prochain ...
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) suisse devrait être moins élevée l'an prochain qu'anticipé. Les économistes interrogés par l'institut KOF de l'EPFZ ont raboté leurs anticipations pour 2026, pénalisées par une baisse attendue des exportations.

Pour l'an prochain, les quinze experts consultés tablent en moyenne désormais sur une progression du PIB de 1,3%, contre 1,6% en juin dernier, selon le communiqué de cet institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, paru vendredi. Les prévisions portant sur les investissements en équipements et les exportations ont été sensiblement revues à la baisse. Les premiers sont attendus à seulement 0,9% après 1,6%. La croissance des envois à l'étranger ne devrait atteindre que 0,7% contre 2,8% auparavant, alors que les biens suisses sont sanctionnés depuis août par des droits de douane de 39% à l'entrée des Etats-Unis.

Les perspectives en matière d'inflation et d'emploi restent quasiment inchangées pour 2026. Le renchérissement est toujours attendu à 0,6% quand le chômage est escompté à 3,1%, après 3,0% il a y trois mois.

Pour 2025, le consensus KOF a maintenu ses attentes en matière de progression du PIB à 1,1%. Les dépenses en équipements ont été rabotées à seulement 0,2%, contre 0,8% auparavant et les investissements dans le secteur du bâtiment à 1,7% contre 2,2%. Les droits de douane américains auxquels sont soumises les exportations suisses devraient déjà peser cette année. Les anticipations en la matière perdent une nonantaine points de base à 2,6%.

Les économistes s'en tiennent à leurs prévisions pour le taux de chômage, escompté cette année à 2,9%, quand l'inflation est dorénavant attendue à 0,3%, après 0,2%.

/ATS
 

