Les expectatives en matière de baisse des taux se renforcent

Une part croissante de la communauté financière helvétique s'attend à voir la Banque nationale suisse (BNS) abaisser son taux directeur dès la première moitié de 2024, sur fond de ralentissement économique.

Malgré une nouvelle embellie, l'indicateur UBS CFA est resté en territoire négatif en décembre à -23,7 points, après -29,6 points en novembre et -37,8 points en octobre. Cela fait désormais 22 mois que le baromètre de la confiance des analystes dans l'évolution conjoncturelle est ressorti dans le rouge, selon un communiqué diffusé mercredi.

Les anticipations d'inflation à court terme ont baissé, alors que la part d'experts prévoyant un ralentissement du renchérissement au cours des six prochains mois a augmenté de plus de dix points de pourcentage.

Vers un repli de l'inflation

Plus d'un tiers des sondés s'attendent désormais à une baisse des taux d'intérêt à court terme en Suisse et, pour la première fois depuis avril 2020, le nombre d'analystes qui anticipe une baisse des taux à longue échéance a été plus important que celui tablant sur une hausse.

D'ici cinq ans, les experts financiers anticipent désormais un taux d'inflation de 1,4%, contre 1,7% lors du dernier relevé. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis deux ans, relèvent les auteurs de l'étude.

En termes de croissance du produit intérieur brut (PIB), la communauté financière table en moyenne sur 1,6%, après 1,7%, même si près d'un tiers (32%) s'attendent à une valeur comprise entre 0 et 1%.

/ATS