Les exportations horlogères continuent de progresser en avril

Les exportations horlogères affichent une croissance constante depuis le début de l'année. Au cours du mois d'avril, la tendance positive a été portée par les livraisons vers la Chine et par celles des montres en métaux précieux et bimétalliques.

En avril, les exportations horlogères ont augmenté de 6,8% à près de 2,1 milliards de francs, rapporte la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) jeudi. Sur les quatre premiers mois de l'année, la progression est de 10,5%.

Au total, près de 1,3 million de garde-temps ont été exportés en avril, détaille un communiqué. En termes de volumes, la catégorie Autres matières a exécuté la plus forte avancée (+89,9%) avec 185'000 unités de plus en un mois. En francs, les montres bimétalliques (+11,7%) et les celles en métaux précieux (+6,8%) ont contribué significativement à la croissance, précise la FH.

Sur la carte, les Etats-Unis se trouvent toujours en première place bien qu'en baisse de 4,9% à 307 millions. En revanche, la Chine a doublé ses ventes avec 107,8% de plus, soit 201,6 millions.

En Europe, la France et le Royaume-Uni affichent une hausse respective de 18,9% et 9,8%.

/ATS