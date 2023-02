Les exportations horlogères progressent nettement en janvier

Les exportations horlogères ont enregistré une solide progression annuelle en janvier, prenant 8,6% à 1,86 milliard de francs.

La croissance a été notamment portée par les Etats-Unis, Hong Kong et Singapour, indique la Fédération de l'industrie horlogère (FH) mardi dans un communiqué.

Les montres en métaux précieux ont généré des recettes de 579,5 millions de francs, un chiffre en hausse de 13,1% sur un an. 'Elles ont généré à elles seules près de la moitié de la croissance en janvier, bien qu'elles ne comptent que pour 3% des volumes totaux', commente la FH. En nombre de pièces, la croissance est moins spectaculaire, avec une gain de 1,7%.

Les montres en acier ont totalisé des exportations de 690,9 millions, en hausse de 4,6% sur un an, quand les autres métaux ont vu leurs ventes à l'étranger enfler d'un tiers à 106 millions. Seules les montres bimétalliques ont essuyé un repli annuel, de 3,3% à 335,5 millions.

Les exportations de montres vers les Etats-Unis, premier débouché de la filière horlogère, ont totalisé 318,8 millions de francs, en hausse de plus d'un quart sur un an. Vers Hong Kong, elles ont bondi de 10,3% à 167,6 millions, retrouvant peu ou prou leur niveau de 2021. Pour le deuxième débouché, la Chine, la situation ne s'est manifestement pas redressée, alors qu'un repli de 17,3% a été essuyé à 185,2 millions.

Outre ces trois marchés, la barre des 100 millions de francs d'exportations horlogères en janvier a été dépassée au Japon, avec 115,2 millions (-0,8%), à Singapour, avec 111,5 millions (+19,7%), au Royaume-Uni, avec 106,1 millions (+5,2%) et en Allemagne, avec 104,9 millions (+19,9%). La France se hisse en neuvième position des principaux marchés d'exportations, avec un volume de 84,6 millions (+16,8%).

Par gamme de prix, ce sont les deux extrémités qui ont vu leurs ventes progresser, soit les montres coûtant moins de 200 francs au prix export (+27,6% en valeur) et celles coûtant plus de 3000 francs (+12,6%). Dans le milieu de la gamme, les exportations se sont repliées, aussi bien pour les garde-temps dont le prix export se situe entre 200 et 500 francs que pour le segment entre 500 et 3000 francs.

