Les faillites d'entreprises prennent l'ascenseur en Suisse

Les faillites d'entreprises ont augmenté de manière significative en 2024 en Suisse. Parallèlement, jamais les créations de sociétés n'ont aussi été nombreuses.

Par rapport à l'année précédente, le nombre de faillites a crû de 15% en 2024 pour atteindre 11'506, dépassant de près de moitié le niveau des années pré-Covid 2018 et 2019, selon un communiqué du spécialiste de la gestion de créances Creditreform publié vendredi. Touchant 18% des sociétés, le surendettement est le principal responsable de cette nette augmentation des dépôts de bilan.

Il existe de grandes différences entre les régions. L'augmentation du nombre de faillites a été particulièrement forte dans les cantons de Nidwald, Appenzell Rhodes-Intérieures, Uri et dans les Grisons. A l'opposé, ce sont les cantons du Jura, de Fribourg et du Valais qui enregistrent les plus faibles taux de dépôts de bilan.

Au niveau des branches, la construction enregistre la plus grande part de faillites avec 22%, suivi du secteur du commerce et des services aux entreprises, avec 18% chacun. L'hôtellerie arrive en troisième position avec 11%.

Creditreform s'attend à ce que le nombre de débâcles de sociétés continue d'augmenter en 2025, notamment en raison d'une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier. Selon cette disposition, les créances de droit public ne seront plus poursuivies par voie de saisie, mais par voie de faillite.

Parallèlement, les nouvelles inscriptions au registre du commerce ont atteint des records en 2024. Le nombre de créations d'entreprises a progressé d'environ 2,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 52'970.

Là encore, les cantons présentent de grandes disparités: les cantons de Fribourg, Valais, Uri et les deux Appenzell affichent des chiffres en hausse. A l'autre bout du classement, les cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Bâle-Campagne, Lucerne et Soleure font figure de mauvais élèves.

Un quart des entreprises nouvellement fondées relèvent du secteur des services aux entreprises. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur comprenant la gastronomie et le commerce, représente plus de 70% des nouveaux inscrits au registre du commerce, tandis que l'industrie manufacturière et la construction représentent ensemble environ 17%.

/ATS