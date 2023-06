Les habitants d'Anniviers disent « oui » à un parc solaire à Grimentz

Réunis en assemblée primaire, les habitants de la commune d'Anniviers ont clairement dit 'oui' lundi en fin de soirée à la construction d'un parc solaire sur leur territoire. 96% des participants ont soutenu le projet.

'Le vote a été précédé d'une demi-heure de discussions qui a permis de rassurer', indique le président de la commune David Melly à Keystone-ATS mardi matin. Et de saluer un 'très joli débat démocratique' qui a réuni plus de 170 personnes, soit 'beaucoup plus que d'habitude'.

Le parc solaire est projeté sur un secteur situé près de l'arrivée du télésiège des Grands Plans à Grimentz, à 2450 m d'altitude, sur les terres de l'alpage du Marais. Il permettrait de produire environ 15 GWh d'électricité par année, dont la moitié d'octobre à mars.

Le Conseil municipal - en collaboration avec le comité du consortage, les remontées mécaniques de Grimentz-Zinal et les entreprises Oiken et Alpiq - avaient évalué une dizaine de sites potentiellement intéressants avant de sélectionner celui-ci.

/ATS