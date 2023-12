Les hôteliers tessinois s'attendent à un meilleur Noël

La période des fêtes de fin d'année s'annonce meilleure pour les hôteliers tessinois qu'elle ne l'a été en 2022 et en 2021.

Selon les derniers chiffres publiés par l'Observatoire du tourisme (O-Tur) de l'Université de Suisse italienne (USI), le niveau actuel des réservations laisse espérer un taux d'occupation de 27,6%.

A une semaine de Noël, ces valeurs avaient été de 25,3% en 2022 et de 20,3% en 2021. L'occupation effective s'étant par la suite montée à respectivement 34,9% et 32,3%, les experts s'attendent à ce que les réservations de dernière minute viennent également gonfler la fréquentation dans des proportions similaires.

Comme l'an dernier, près de deux tiers des réservations (61%) sont le fait de touristes confédérés, contre 10% d'Italiens et un peu moins de 5% d'Allemands. Le reprise du tourisme international a fait bondir la part des clients en provenance du reste du monde à 25%, contre 20% un an plus tôt.

Les hôtels les plus recherchés ont été ceux de 0-2 étoiles (37,8%), devant les 4-5 étoiles (29,5%), alors que les 3 étoiles enregistrent à ce jour un taux d'occupation de 22,7% en moyenne pour la période de Noël.

/ATS