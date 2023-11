Les jeunes remplacent leur smartphone en moyenne tous les trois ans

En Suisse, les jeunes remplacent leur smartphone au bout d'un peu moins de trois ans. Selon un nouveau rapport, ils conservent donc leur téléphone près d'un an de plus que lors de la dernière enquête en 2016.

Alors qu'en 2016, un appareil était remplacé en moyenne après 1,9 an, il était utilisé pendant environ 2,7 ans en 2022, comme le montre le rapport JAMESfocus publié mercredi par la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) et Swisscom. Plus de 1000 jeunes âgés de 12 à 19 ans ont été interrogés dans le cadre de ce sondage.

Les adolescents utilisent ainsi leur smartphone plus longtemps que les adultes, a fait savoir la ZHAW. La durée moyenne parmi la population adulte est d'environ deux ans.

Des différences ont été constatées selon la région linguistique. En Suisse alémanique, les smartphones sont utilisés un peu plus longtemps (2,8 ans) qu'en Suisse romande (2,5 ans) et au Tessin (2,3 ans).

Une différence a également été observée en fonction de l'origine des jeunes: les adolescents suisses remplacent leur smartphone en moyenne un peu plus tard (après 2,8 ans) que les jeunes du même âge sans passeport suisse (après 2,3 ans).

Davantage d'appareils d'occasion

Selon le rapport, la proportion d'appareils d'occasion est plus élevée chez les jeunes (18%) que chez les adultes (7%). Et 42% des jeunes ont déjà fait réparer leur smartphone, contre 7% seulement des adultes.

Pour la ZHAW, les résultats montrent que la durabilité est devenue plus importante pour les jeunes. Toutefois, elle n'est pas la première priorité dans ce domaine.

Selon l'étude, pour la majorité des jeunes (73%), les caractéristiques techniques, comme la qualité de l'appareil photo ou la capacité de stockage, comptent parmi les critères les plus importants lors du choix d'un appareil. Le deuxième critère est le prix.

En troisième position, on trouve, à une certaine distance, la marque, suivie de près par la durée de vie de la batterie. Le design ou l'apparence de l'appareil fait partie des trois caractéristiques les plus importantes pour un quart des jeunes. La pertinence de l'apparence a donc diminué. En 2016, ce critère était encore d'une importance capitale pour près de la moitié des jeunes.

Le fait que le smartphone ait été fabriqué dans des conditions de travail équitables n'est l'un des critères les plus pertinents que pour moins d'un dixième des jeunes. En 2022, 99% des jeunes de 12 à 19 ans possédaient leur propre téléphone portable.

/ATS