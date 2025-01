Les loyers ont continué d'augmenter en décembre en Suisse

Les prix des nouveaux baux locatifs en Suisse ont continué à augmenter en décembre. L'indice des loyers Homegate, calculé par la plateforme immobilière en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), a gagné 1,1 point (+0,9%) sur un mois à 129,2 points.

Sur un an, l'indicateur montre toujours une progression conséquente de 3,2%.

Homegate fait toutefois part de quelques contre-tendances: ainsi, la hausse des loyer en 2024 a été plus faible que l'année précédente, informe la société dans un communiqué.

Elle explique cela par 'des effets exceptionnels' observés en 2023 qui ont disparu, comme par exemple la forte hausse des prix de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine. En 2024, le taux d'intérêt de référence est resté constant, contrairement à l'année antérieure où il a été relevé deux fois, tandis que les charges n'ont pas non plus connu de nouvelles hausses.

La Suisse centrale est la région qui a connu la plus importante augmentation des loyers l'an dernier, les cantons de Nidwald (+11,4%) et de Zoug (+10,1%) connaissant la hausse la plus significative. Ils ont été suivis des cantons de Lucerne (+7,7%), Schwytz (+7,1%) et Uri (+7,0%).

Seul le canton d'Obwald a enregistré un renchérissement relativement faible de 2,7%. 'De manière générale, cette forte augmentation des loyers est certainement due au développement dynamique de l'économie en Suisse centrale depuis des années et à la demande exponentielle du canton de Zurich voisin', explique Homegate.

Les cantons qui ont en revanche affiché la croissance la plus faible des loyers ont été celui de Neuchâtel (+0,6%), du Jura (+0,7%) et du Tessin (+1,9%). Les Grisons ont été le seul canton à enregistrer une baisse des loyers en comparaison annuelle.

Hausse moins forte à Zurich

En ce qui concerne les villes, l'augmentation des loyers à Zurich a été moins drastique en 2024, à 4,5%, comparé aux années précédentes. 'Même si l'on considère le canton de Zurich dans son ensemble, l'augmentation de 4,8% des loyers proposés a été certes significative, mais inférieure à celle de l'année précédente. Cela s'explique probablement par le fait que l'immigration nette dans le canton de Zurich a été plus faible en 2024 qu'en 2023', affirme Homegate.

A Lausanne (+2,4%), Berne (+2,3%) ou Genève (+1,8%), la hausse a également été moins marquée que l'année précédente, contrairement aux villes de Lucerne (+9,1%) et de Bâle (+5,7%).

En 2025, la plateforme immobilière estime que les loyers ne devraient pas non plus stagner, 'car il n'est pas prévu que l'offre et la demande s'équilibrent'. Elle prévoit notamment que la croissance de la population suisse va se poursuivre, ce qui entraînera une augmentation de la demande de logements locatifs.

/ATS