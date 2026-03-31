Les loyers pèsent « lourdement » sur les ménages, selon l'Asloca

Les locataires sont 'sous pression dans tout le pays et beaucoup n'osent pas faire valoir leurs ...
Les loyers pèsent « lourdement » sur les ménages, selon l'Asloca

Les loyers pèsent

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les locataires sont 'sous pression dans tout le pays et beaucoup n'osent pas faire valoir leurs droits', indique le dernier sondage de l'Asloca. La raison principale de cette retenue serait la 'crainte de détériorer la relation avec le bailleur'.

Près de 40% des personnes interrogées consacrent plus du tiers de leur revenu à leur loyer, note mardi l'Association des locataires dans un communiqué. Un seuil 'qui marque l’entrée dans une zone de risque de précarité'.

Environ 70% des sondés font état de problème avec leurs bailleurs, 'mais la plupart ne se défendent pas', remarque l'Asloca. 'Ainsi, près de la moitié n’a pas demandé de baisse de loyer malgré la diminution du taux d’intérêt de référence.' La peur des locataires de faire valoir leurs droits joue un rôle déterminant.

Avec son initiative sur les loyers, lancée en mai 2025, l'Asloca souhaite 'garantir un contrôle automatique et régulier des loyers, et mettre fin à un système qui fait peser la responsabilité sur les locataires individuellement'.

/ATS
 

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