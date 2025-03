Les médias doivent être mieux protégés face à l'IA

Les médias doivent être protégés par la loi contre l'utilisation de leurs contenus par l'intelligence artificielle (IA). Le Conseil des Etats a tacitement validé jeudi une motion en ce sens.

Les progrès fulgurants dans le domaine de l'IA remettent en question la propriété intellectuelle, valeur importante en Suisse, a déclaré la motionnaire Petra Gössi (PLR/SZ). Or les médias subissent de plein fouet cette évolution, de plus en plus de contenus, même payants, étant détournés par l'IA.

Une autorisation des titulaires de droits d'auteur doit donc être établie pour les contenus journalistiques reproduits par des IA. Aucune dérogation ne doit être possible. Le National doit encore se prononcer.

/ATS