Les meilleures photos de presse exposées au Musée national

Les meilleures photos de presse de 2022 sont présentées dès vendredi jusqu'au 25 juin au Musée national, à Zurich. Les deux expositions 'World Press Photo' et 'Swiss Press Photo' rassemblent 250 images primées, de l'élection au Conseil fédéral à la guerre en Ukraine.

L'édition 2023 des deux présentations annuelles permet de prendre le temps d’étudier l'actualité qui défile en temps normal à un rythme effréné dans les médias, de les envisager sous de nouvelles perspectives et de mener une réflexion critique à leur sujet, écrit le Musée national mercredi.

Les photographies exposées couvrent toute la palette des sujets d’actualité en Suisse et dans le monde. Elles illustrent des thèmes majeurs comme la guerre en Ukraine, les manifestations des femmes en Iran, mais aussi l’élection au Conseil fédéral, le camp scout fédéral dans la vallée de Conches (VS), les conséquences du changement climatique au Maroc ou la fonte des glaciers alpins.

L’exposition 'Swiss Press Photo', axée sur la photographie de presse en Suisse, dévoile près de 130 images primées, début avril, dans les catégories Actualité, Vie quotidienne, Reportages suisses, Portrait, Sports et Étranger.

'World Press Photo' met l’accent sur les clichés pris par des photographes des quatre coins du monde. Cette exposition présente environ 120 photos issues de 24 projets lauréats et de quatre photographes gagnantes et gagnants, désignés par un comité international. Le concours est subdivisé en six régions du monde présidées chacune par un jury, afin de ne pas donner une place démesurée aux perspectives occidentales.

