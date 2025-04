Les nuitées hôtelières à la traine en mars

Le secteur hôtelier a enregistré en mars une baisse de 2,8% sur un an du nombre de nuitées à 3,4 millions, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les réservations d'hôtes suisses ont perdu 5,9% à 1,8 million, alors que celles en provenance de l'étranger ont augmenté de 0,9% à 1,6 million, indique un communiqué paru vendredi.

Parmi les visiteurs internationaux, les nuitées des Chinois ont diminué de 24,0%, celles des Allemands de 10,5% et celles des Italiens de 3,5%. A l'inverse, les touristes américains ont réservé 14,1% de plus de nuitées et les Français 8,3%.

De janvier à février, l'hôtellerie suisse a affiché une hausse de 0,2% à 6,5 millions de nuitées par rapport à la même période en 2024, avec 3,1 millions venant de l'étranger (+4,5%) et 3,4 millions de Suisse (-3,5%).

