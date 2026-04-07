Les nuitées hôtelières en nette progression en février

L'hôtellerie suisse connaît un net rebond depuis le début de l'année. En février, le nombre ...
Les nuitées hôtelières en nette progression en février

Les nuitées hôtelières en nette progression en février

Photo: KEYSTONE/DAGMAR LORENZ

L'hôtellerie suisse connaît un net rebond depuis le début de l'année. En février, le nombre de nuitées a grimpé de 2,9% sur un an à 3,5 millions.

Les hôtes indigènes ont représenté la plus importante part et progression, avec 1,8 million de nuitées, en hausse de 3,2%, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un troisième pointage publié mardi.

Les visiteurs étrangers - Etats-Unis, France et Inde en tête, en termes de progression, devant le Royaume-Uni - ont quant à eux généré 1,6 million de nuitées (+2,6%).

Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées ont totalisé 6,7 millions, soit une progression de 2,8% par rapport à la période correspondante de l'an passé. Là aussi, la demande est principalement indigène, avec 3,5 millions de nuitées (+2,8%), tandis que les visiteurs étrangers ont généré 3,2 millions de nuitées (+2,7%).

/ATS
 

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