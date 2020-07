Les nuitées hôtelières ont chuté en mai aussi

L'hôtellerie helvétiques a continué à souffrir des conséquences de la pandémie de coronavirus au mois de mai.

Après un effondrement de près de deux tiers sur un an en mars et une évaporation de plus de 90% en avril, le nombre de nuitées hôtelières recensées par l'Office fédéral de la statistique a chuté de 79,2% à 625'054 en mai.

Le recul cumulé sur les cinq premiers mois de l'année atteint 43,8%, selon le relevé publié lundi.

Si la fréquentation des hôtes autochtones n'a fondu 'que' de 56% en mai, celle des visiteurs en provenance de l'étranger a dégringolé de plus de 1,7 million de nuitées à tout juste 85'099.

/ATS