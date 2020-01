Les offres d'emploi ont progressé en janvier

Les offres d'emploi publiées sur les sites internet d'entreprises ont progressé en janvier. La hausse a atteint 11,9% sur un an, mais seulement 0,5% sur un mois, selon les données de Michael Page publiées mercredi.

Dans certains métiers, le nombre d'offres d'emploi a même enregistré une hausse à deux chiffres, comme pour les spécialistes de la gestion d'immeubles (+23,6%). Les postes vacants à destination des spécialistes marketing (+6,8%) et de ceux de l'informatique (+5,4%) ont particulièrement progressé.

En Suisse romande, les offres d'emploi ont progressé plus que la moyenne. Elles ont inscrit une hausse de 2,1% par rapport au mois de décembre et de 13,9% sur un an. Les cantons de Genève, Vaud et du Valais ont joué un rôle moteur.

/ATS