Les opposants aux extensions d'autoroutes lancent leur campagne

'La plus grande extension des autoroutes depuis plusieurs années' ne permettra pas de réduire le trafic, selon le comité qui a déposé le référendum contre les développements autoroutiers. Il a lancé sa campagne mercredi, en vue de la votation du 24 novembre.

Pour 5,3 milliards de francs, le Conseil fédéral et le Parlement ont avalisé six projets d'extensions autoroutières, dont un romand. L'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon (VD) doit notamment être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

L'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC mènent la fronde. Soutenues par des représentants des Vert-e-s, du PS et du PVL, elles estiment que l'extension prévue est surdimensionnée et qu'elle repose sur une politique des transports dépassée.

De plus, les projets manquent leur objectif d'éliminer les goulets d'étranglement et les embouteillages. Ils auront plutôt pour effet d'accroître encore le nombre de voitures et les surfaces asphaltées, tout en nuisant à la qualité de vie et à la nature.

/ATS