Les ouvriers du bâtiment veulent mieux être protégés

Les ouvriers du bâtiment demandent une meilleure protection de leur santé en cas de mauvais temps ou de chaleur extrême. Près de 20'000 travailleurs ont signé une pétition demandant entre autres des pauses et des reports d'engagements.

La pression des délais dans la construction est telle que les ouvriers doivent continuer à travailler même en cas d'intempéries dangereuses ou de chaleur extrême, a souligné vendredi le syndicat Unia. Cela pèse sur la santé et augmente le risque d'accident. En outre, le problème s'aggrave en raison du réchauffement climatique, car les jours de canicule sont de plus en plus nombreux.

Les ouvriers de la construction demandent dans une pétition que leur travail soit interrompu ou reporté en cas de danger pour la santé ou la sécurité. En outre, il faut définir clairement dans toute la Suisse à partir de quelles conditions météorologiques les travaux de construction en plein air doivent être interrompus.

/ATS