Les parlementaires postent surtout en année électorale

De nombreux conseillers nationaux utilisent les réseaux sociaux surtout en année électorale, selon une étude. Seuls 5% utilisent activement les six plateformes analysées - Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Tiktok et Youtube - également en dehors de cette période.

En tout, 20% des conseillères et conseillers nationaux disposent d'un profil sur toutes ces plates-formes, a indiqué mercredi l'agence de marketing zurichoise Flin. Facebook reste le média le plus utilisé: 92% des députés disposent d'un profil sur cette plate-forme et 87% y ont publié des contributions en 2023.

En revanche, seuls 12% des conseillers nationaux ont une présence active sur Youtube, qui est la deuxième plateforme la plus utilisée par les Suisses.

Jusqu'à présent Tiktok n'a été que peu utilisé. Seul un député sur quatre y dispose d'un profil et seuls 9% l'alimentent régulièrement, relève l'agence de marketing. Et d'ajouter qu'il est frappant de constater que les partis n'exploitent pas les différentes plateformes avec la même intensité.

Si Facebook est utilisé par la majorité des élus de tous les partis, il n'en va pas de même pour toutes les plateformes. Le réseau professionnel LinkedIn est ainsi particulièrement apprécié des élus vert'libéraux et du PLR. Ce sont les membres de l'UDC qui ont été le plus actifs sur Tiktok avec six élus qui y ont posté du contenu en 2023. A l'inverse, les représentants du Centre y sont complètement absents.

L'analyse montre en outre que cinq conseillers nationaux n'avaient aucune présence sur les réseaux sociaux durant la période examinée.

Pour cette analyse, ont été pris en compte les conseillères et conseillers nationaux qui, en juillet, étaient candidats à leur réélection ou briguaient un siège au Conseil des Etats. Un profil était considéré comme actif si du nouveau contenu a été posté entre janvier et juillet 2023.

