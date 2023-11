Les paysans suisses devraient recevoir plus d'argent

Le monde agricole suisse doit être davantage soutenu. La commission des finances du National a approuvé le budget 2024, avec des augmentations de crédits dans ce domaine. Pour compenser, elle a procédé à des coupes dans l'asile et la politique régionale.

La commission souhaite augmenter les paiements directs en faveur de l'agriculture de 54,8 millions de francs, indiquent jeudi les services du Parlement. La promotion des ventes de vin doit bénéficier de 6,2 millions supplémentaires, la protection des troupeaux de 4 millions de plus, ainsi que l'élevage et la préservation des races animales de 3,9 millions de plus.

Ces hausses de crédits doivent être compensées ailleurs. La commission a supprimé intégralement les apports au Fonds de développement régional (25 millions). Elle a également enlevé 30 millions dans l'asile.

Le budget, adopté par la commission par 11 voix contre 1 et 13 abstentions, présente un excédent structurel de 9,6 millions. Des dépenses supplémentaires de 16,3 millions sont prévues par rapport au projet gouvernemental.

