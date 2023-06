Les perspectives d'embauche ralentissent quelque peu en Suisse

Les entreprises recruteront moins de personnel au 3e trimestre mais l'optimisme des employeurs en Suisse reste à un haut niveau et dépasse celui observé dans la plupart des autres pays limitrophes.

Le manque de main-d'oeuvre qualifiée reste une préoccupation majeure pour les sociétés.

Les intentions d'embauche se sont inscrites à 26% au 3e trimestre, un repli de 5 points de pourcentage par rapport au partiel précédent et une baisse de 2 points en glissement annuel, indique mardi le rapport trimestriel de Manpower Suisse.

La Suisse continue cependant à se distinguer positivement. Uniquement l'Allemagne affiche des intentions d'embauche (28%) supérieures tandis que la France s'établit à 21%. En Italie et Autriche, les intentions sont dans les deux pays à 11%.

'Le manque de main-d'oeuvre qualifiée continue à représenter un défi de taille pour les entreprises suisses et fait que les intentions d'embauche demeurent élevés', fait remarquer Jan Jacob, le directeur de Manpower Suisse, cité dans un communiqué.

Le rapport du spécialiste du recrutement rappelle que le taux de chômage (2%) est très bas et qu'il y a presque 110'000 postes ouverts.

Les secteurs Energie, Transport, logistique et industrie automobile, Biens de consommation et services et Santé sont ceux qui sont le plus à la recherche de nouveaux collaborateurs et collaboratrices.

Par ailleurs dans toutes les régions helvétiques, les intentions d'embauche demeurent positives. Elles sont particulièrement marquées dans la région Nord-Ouest (37%), Zurich (33%) et le Tessin (29%) où davantage de sociétés cherchent de nouveaux employés par rapport au trimestre précédent tandis dans la région lémanique (10%), la recherche de personnel a décéléré.

/ATS