Les perspectives pour l'industrie s'éclaircissent

L'industrie helvétique se maintient en forme, reflet de la vigueur du marché du travail. Le secteur des services est par contre à la peine, glissant sous le seuil de croissance.

L'indice suisse des directeurs d'achat (PMI) dans l'industrie a augmenté en décembre de 0,2 point sur un mois, s'établissant à 54,1 points. Sur un an, la baisse atteint cependant 10,1 points. L'indice publié mardi par Credit Suisse et Procure.ch reste bien au-dessus du seuil de croissance, défini à 50 points, et a ralenti sa tendance baissière.

La production a perdu de son dynamisme, mais le recul des carnets de commandes a stoppé. La situation des achats s'est aussi détendue. Seules 8% des sociétés ont signalé des délais de livraison plus longs, contre plus de 80% au premier semestre. Plus d'un tiers subissent des prix d'achat plus élevés, contre un pic de 91% en mars.

La situation positive du marché du travail s'est maintenue: si 7% des entreprises ont supprimé des emplois, un quart d'entre elles ont augmenté leurs effectifs. Cette robustesse montre que les entreprises ne réduisent pas leurs capacités. De plus, cela devrait 'soutenir la demande en évitant une baisse des revenus des ménages et de l'appétit des consommateurs', écrivent les auteurs de l'analyse.

En revanche, un déclin est visible dans les services. L'indice s'est fixé à 48,4 points, en recul de 5,1 points sur un mois et une chute de 11,5 points sur un an. Tous les sous-indices sont dans le négatif. Les fluctuations mensuelles sont davantage prononcées que pour le PMI dans l'industrie, mais la tendance est malgré tout à la baisse, notamment pour le carnet de commandes et les nouvelles prises d'ordres. L'activité commerciale reste toutefois en territoire de croissance.

Les marges sont sous pression. Ainsi, 44% des interviewés sont touchés par des prix d'achat plus élevés, quand 27% ont relevé leurs prix de vente. Malgré ces défis, une entreprise sur cinq recrute quand seules 10% coupent dans leurs effectifs.

Les chiffres pour l'industrie s'avèrent meilleurs qu'attendu, tandis que ceux des services déçoivent nettement. Les économistes sondés par l'agence AWP anticipaient un indice PMI dans l'industrie entre 52,0 et 53,5 points en décembre. Dans les services, il était attendu entre 52,5 et 53,0 points.

