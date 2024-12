Les perspectives s'assombrissent à nouveau pour l'économie suisse

Après le léger rebond du mois de novembre, le baromètre de l'institut d'études conjoncturelles KOF a baissé en décembre. Les perspectives pour l'économie suisse sont par conséquent plutôt modérées.

En décembre, ce baromètre a reculé sur un mois de 102,9 à 99,5 points, indiquent lundi dans un communiqué les experts du KOF, rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. L'ensemble des indicateurs montrent uniformément une évolution négative.

Dans le détail, la baisse est particulièrement marquée dans l'industrie manufacturière, les autres services ainsi que dans l'hôtellerie et la restauration. La demande étrangère et la demande de consommation sont également en net recul.

L'industrie manufacturière et la construction sont actuellement sous pression, selon le communiqué. Les indicateurs de l'activité de production, de l'état des commandes et de la demande étrangère sont relégués au second plan. Une exception cependant: la situation des stocks, plus favorable, contrecarrent quelque peu l'évolution négative du secteur.

Au sein de l'industrie manufacturière, ce sont principalement les entreprises actives dans la chimie et la pharma, les sociétés textiles ainsi que celles du secteur de la construction de véhicules et de machines qui présentent des perspectives défavorables. Alors que les perspectives sont quasiment inchangées pour les producteurs de denrées alimentaires et de boissons, elles sont plus favorables pour la branche du bois, du verre, de la pierre et de la terre.

/ATS