Les pilotes d'Eurowings entament une grève de trois jours

Les pilotes de la compagnie aérienne Eurowings entament dans la nuit de dimanche à lundi une grève de trois jours. Le mouvement devrait entraîner d'importantes restrictions du trafic aérien de la compagnie, y compris en Suisse.

Selon un appel lancé par le syndicat Vereinigung Cockpit (VC), les pilotes entendent ainsi obtenir une réduction de la charge de travail pour le personnel du cockpit. Les propositions de l'entreprise ont été rejetées car jugées insuffisantes.

Eurowings, filiale de Lufthansa, déclare tenter de limiter autant que possible les conséquences de la grève. Le transporteur vise à assurer tout de même une bonne moitié des vols et compte également sur les employés qui ne participent pas à la grève.

Eurowings effectue en moyenne 500 vols par jour et transporte entre 50'000 et 70'000 passagers vers des destinations en Europe. En Suisse, la compagnie propose de nombreuses destinations au départ de Zurich et de Genève.

Les passagers ont été appelés à s'informer sur le statut de leur vol et sur les éventuelles offres alternatives - et ce sur le site web www.eurowings.com ainsi que via l'application Eurowings.

/ATS