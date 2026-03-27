Les premiers habitants arrivent au nouveau Quai Vernets à Genève

A Genève, le nouveau quartier Quai Vernets, situé sur le site de l'ancienne caserne militaire ...
Les premiers habitants arrivent au nouveau Quai Vernets à Genève

Les premiers habitants arrivent au nouveau Quai Vernets à Genève

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

A Genève, le nouveau quartier Quai Vernets, situé sur le site de l'ancienne caserne militaire, est prêt à accueillir ses premiers habitants. Cette étape initiale, inaugurée officiellement vendredi, offre 771 logements répartis entre un îlot et une tour de 26 étages.

L'îlot compte 515 logements répartis sur neuf étages. Cet ensemble imposant, organisé autour d'une cour intérieure, comprend des équipements publics, dont une crèche et une maison de quartier. Les premiers habitants emménagent dès vendredi.

Juste à côté, la tour Atura, au pied de laquelle coule l'Arve, comprend 256 logements. Avec ses 86 mètres de haut, il s'agit de la plus haute tour résidentielle du canton. Les premiers emménagements débuteront dès le 1er mai. A terme, près de 3000 habitants sont attendus.

'Il a fallu plus de treize ans de travail', a relevé Sophie Heu Reignier, directrice de l'agence genevoise de Losinger Marazzi, l'entreprise qui a copiloté l'équipe d'investisseurs. Quai Vernets devient ainsi le premier quartier habité du grand projet Praille-Acacias-Vernets (PAV).

/ATS
 

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