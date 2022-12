Les prix à la consommation sont restés stables en novembre sur un mois. En comparaison annuelle, le renchérissement atteint par contre 3,0%, selon les calculs de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est établi à 104,6 points (base 100 en décembre 2020) en novembre. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire sans produits frais et saisonniers, énergie et carburants, est ressortie à 102,7 points, en hausse de 1,9% sur un an.

Les prix des produits indigènes sont restés stables par rapport au mois d'octobre, mais ont enflé de 1,8% sur un an, indique l'OFS jeudi dans un communiqué.

Du côté des produits importés, une légère baisse de 0,1% a été essuyée sur un mois, tandis qu'une hausse de 6,3% a été comptabilisée par rapport à novembre 2021.

Des 'tendances opposées' se sont dans l'ensemble compensées entre les mois d'octobre et de novembre, écrit l'OFS. S'il a fallu débourser plus cher pour les loyers, le gaz et les carburants, les prix du mazout et des légumes-fruits ont par contre diminué.

En comparaison annuelle, les prix de l'alimentation et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 4,4% tandis que ceux de l'énergie et du logement ont crû de 4,3%. Les tarifs pour les transports ont quant à eux enflé de 6,4%.

/ATS