Les prix de la construction en hausse de 3,2% en octobre (OFS)

L'indice des prix de la construction en Suisse a progressé de 3,2% entre avril et octobre, à 112,7 points (base 100 en décembre 2020). Aussi bien le segment génie civil que celui du bâtiment ont vu les tarifs croître.

Dans le bâtiment, la hausse des prix concerne en premier lieu les travaux de maçonnerie, tandis que les tarifs pour les fenêtres et portes extérieures, ainsi que pour les aménagements intérieurs, ont moins fortement progressé, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS)..

Par région, si la hausse est générale, Zurich (+4,6%) et la Suisse orientale (+3,4%) ont enregistré les progressions de prix les plus marquées. La région lémanique a quant à elle vu les tarifs croître de 2,7% par rapport à avril 2022.

Dans le génie civil, l'augmentation des coûts est liée d'abord aux travaux de terrassement, et dans une moindre mesure aux honoraires. Là encore, la région de Zurich se distingue par la plus forte envolée des prix (+4,9%) ainsi que la Suisse du Nord-Ouest (+4,7%). La plus faible progression a été enregistrée en territoire lémanique, avec une hausse de 1,8%.

Depuis le début de l'année, les prix de la construction ont augmenté de 8,3% en rythme annuel, portés à parts quasiment égales par le bâtiment (+8,2%) et le génie civil (+8,5%). En rythme annuel, les tarifs ont le plus fortement crû dans les régions Suisse du Nord-Ouest (+9,8%) et Suisse orientale (+9,5%).

