Les prix des appartements et maisons poursuivent leur hausse

Appartements et maisons sont toujours plus onéreux en Suisse, les prix poursuivant leur progression en avril. Les maisons individuelles mises en vente deviennent de plus en plus rares, selon le portail immobilier Immoscout24.ch.

Pour une maison, les acheteurs devaient débourser fin avril 7688,60 francs par mètre carré, un tarif en hausse de 2,6% sur un an. Pour les appartements, le coût du mètre carré a gonflé de 4,7% à 9028,70 francs, a précisé jeudi le site de petites annonces immobilières.

L'offre en appartements est nettement plus étoffée qu'en maisons. 'Environ deux tiers des offres sont pour la propriété par étage, alors que les maisons sont devenues difficiles à trouver dans certaines régions', a souligné Martin Waeber, responsable immobilier chez SMG Swiss Marketplace Group.

En Suisse centrale et dans l'Arc lémanique, les maisons mises en vente sont en effet quasiment introuvables. Leur prix a progressé de 1,1% dans cette dernière région et de 1,0% en Suisse du nord-ouest. Ils ont par contre reculé en Suisse orientale (-1,3%) et au Tessin (-1,8%).

Quant aux appartements, leurs tarifs ont bondi en Suisse centrale (+1,2%) et dans la partie nord-ouest du pays (+1,1%), alors qu'ils n'ont crû que de 0,1% en région zurichoise et même reculé de 0,7% dans l'est de la Confédération.

