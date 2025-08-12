Les prix des maisons et appartements accélèrent

L'immobilier suisse a poursuivi son envolée au premier semestre, autant pour les prix des maisons ...
Les prix des maisons et appartements accélèrent

Les prix des maisons et appartements accélèrent

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L'immobilier suisse a poursuivi son envolée au premier semestre, autant pour les prix des maisons que des appartements.

La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs.

Sur les six premiers mois de l'année, les prix des appartements ont bondi de 4,2% sur un an, avec une progression de 4,5% en Suisse romande et de 3,8% dans la partie alémanique du pays, a détaillé le portail de services financiers Moneypark mardi dans une étude.

Acheter moins cher que louer

Ceux des maisons se sont même envolés de 7,4% en moyenne nationale, avec 7,4% en Suisse alémanique et 7,5% en Romandie.

'En raison de la faiblesse des taux d'intérêt, une reprise encore plus prononcée du marché pouvait être attendue, mais la politique de sélection des dossiers plus stricte des prestataires hypothécaires et la situation économique incertaine, rendue très imprévisible notamment par la politique douanière américaine, font apparaître une certaine réticence' chez les acquéreurs, ont constaté les experts de Moneypark.

La progression du marché devrait malgré tout se poursuivre en seconde partie d'année, 'car acheter devrait rester nettement plus avantageux que louer pour le moment', selon l'étude.

/ATS
 

Actualités suivantes

Xi appelle à l'union face au « protectionnisme » américain

Xi appelle à l'union face au « protectionnisme » américain

Économie    Actualisé le 12.08.2025 - 07:06

Netflix: contrat plus limité signé avec le prince Harry et Meghan

Netflix: contrat plus limité signé avec le prince Harry et Meghan

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 22:11

Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or

Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or

Économie    Actualisé le 12.08.2025 - 08:11

Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 16:43

Articles les plus lus

Migros: du colporteur au géant orange en un siècle

Migros: du colporteur au géant orange en un siècle

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 11:41

Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 11:55

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par Israël

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par Israël

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 12:23

Salt déménage son siège de Renens à Prilly

Salt déménage son siège de Renens à Prilly

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 12:35