Les projets d'énergie renouvelable ne se développent pas assez vite

Les projets d'énergie renouvelable ne se développent pas assez rapidement en Suisse. La centaine de projets en cours ne suffiront pas à atteindre la production nécessaire à l'horizon 2050, alerte mercredi l'Association des entreprises électriques suisses (AES).

Pour atteindre la neutralité climatique et garantir la sécurité d’approvisionnement, il faudra produire au moins 37 térawattheures (TWh) d'électricité supplémentaires d'ici 2050. Or, les 104 projets hydrauliques, photovoltaïques, éoliens et de biomasse actuellement prévus en Suisse ne permettront que de produire 4 TWh en plus, dont 3,4 TWh de courant hivernal.

Pour expliquer cette lenteur, l'AES pointe notamment la 'grande résistance' et les 'années de litiges juridiques' auxquels les projets doivent faire face. Pour avoir une vue d'ensemble du nombre de projets et de leur développement, l'AES a mis en place une plateforme sur internet, a-t-elle fait savoir.

https://www.strom.ch/fr/politique/energies-renouvelables-les-projets-de-developpement-en-cours

/ATS