Les règles de transparence vont faire baisser les dons aux partis

Les nouvelles règles de transparence en matière de financement des partis vont faire baisser les dons, du moins à court terme. C'est ce qu'anticipent ces derniers après l'introduction de l'obligation de déclarer les donations de plus de 15'000 francs, révèle une étude.

La transparence, en vigueur depuis octobre dernier, complique légèrement et à court terme le financement privé des partis. A moyen terme, elle pourrait contribuer à renforcer le système de milice et l'acceptation de ces dons. Voilà la conclusion de l'étude de l'Institut de recherche Büro Vatter, mandatée par le Club politique de Berne et présentée lundi.

Les dons de grandes entreprises constituent une part non négligeable des finances des partis nationaux, en particulier dans le camp bourgeois. En revanche, les dons de particuliers, d'un montant supérieur à 15'000 francs sont rares.

Les dons ne servent pas uniquement à soutenir des partis ou des politiciens. Les grandes entreprises en particulier justifient leurs dons à plusieurs partis comme une contribution au système de milice.

