Les remontées mécaniques suisses démarrent l'été en fanfare

La saison d'été a démarré sur une note positive pour les compagnies de remontées mécaniques suisses. La fréquentation est en hausse, tandis que les chiffres d'affaires progressent par rapport à l'an dernier.

Sur un an, la fréquentation a progressé de 16% sur les mois de mai et juin, indique la faîtière Remontées mécaniques suisses (RMS) jeudi dans un communiqué, sur la base d'un sondage réalisé après de quelque 60 membres. Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 19%. 'Les résultats montrent clairement que les entreprises de remontées mécaniques ont connu un excellent début d'été', écrit l'association.

'Les randonnées et les activités en plein air sont de plus en plus appréciées en Suisse. Les remontées mécaniques suisses parviennent ainsi à attirer toujours plus de personnes, également pendant la saison chaude, grâce à une offre adaptée', a déclaré Berno Stoffel, directeur de RMS.

Par rapport à la moyenne quinquennale, la plus forte croissance, aussi bien pour la fréquentation que les chiffres d'affaires, a été enregistrée dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises. Le nombre de passagers transportés y a en effet progressé de 67%, quand les recettes ont bondi de 85%. Le Valais arrive en deuxième position, avec une hausse de 55% pour la fréquentation et de 69% pour le chiffre d'affaires.

Sur un an, c'est cependant en Suisse centrale que la hausse est la plus spectaculaire, de 25% en nombre de passagers et de 63% pour les recettes.

'Ces résultats positifs confirment que les remontées mécaniques suisses sont sur la bonne voie. Elles mettent de plus en plus l'accent sur une exploitation à l'année et permettent aux visiteurs de vivre des bons moments en montagne en été également, grâce à une excellente infrastructure', conclut M. Stoffel.

/ATS