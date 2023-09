Les remontées mécaniques suisses enregistrent un mois d'août faible

Le mois d'août a été plus faible que celui de 2022, annoncent lundi les Remontées mécaniques suisses (RMS). Pourtant, les résultats pour la saison d'été sont jusqu'à présent supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.

De mai à août, les chiffres d'affaires pour le transport de personnes ont progressé de 9%, et le nombre d'hôtes de 4%, rapporte le rapport saisonnier été des RMS, élaboré par 60 entreprises de remontées mécaniques en Suisse.

Pour le seul mois d'août, le nombre d'hôtes à reculer de 5% sur un an, note la publication qui l'explique par 'le désir des Suisses à voyager de nouveau à l'étranger après les turbulences des années marquées par le Covid.'

Par régions, le nombre de clients a plus fortement augmenté dans l'Oberland bernois et la Suisse centrale, respectivement de 12% et 16%. Il a par contre diminué de 10% du côté des Grisons ou de la Suisse orientale.

Par rapport à la moyenne quinquennale, les résultats sont supérieurs, avec par exemple une hausse de 28% en Suisse centrale ou de 17% dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises.

