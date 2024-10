Les remontées mécaniques suisses face à leurs défis

Les remontées mécaniques ont affiché une 'robuste reprise financière' après la pandémie de Covid, selon une étude. Les offres d'enneigement garanti et les expériences estivales à forte valeur ajoutée ont un impact très positif sur la rentabilité.

Avec des investissements ciblés dans l'enneigement technique et le renforcement des activités estivales, elles pourront s'affirmer à long terme. L'analyse, menée par la Haute école de Lucerne, constate notamment que 30% des remontées mécaniques de sports d'hiver et 75% des remontées mécaniques de montagne d'excursions étudiées disposent d'un bon à très bon retour sur investissement.

La situation financière de 77 entreprises de remontées mécaniques en Suisse a été analysée en profondeur pour la période 2022/23 et en comparaison pluriannuelle, a indiqué leur faîtière vendredi dans un communiqué. L'étude porte sur 19 remontées mécaniques de montagne d'excursion et sur 58 installations de sports d'hiver. Elle met en lumière leur redressement financier et leurs défis futurs.

/ATS