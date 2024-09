Les salaires nominaux augmentent plus que prévu

Les salaires nominaux ont augmenté de 1,1% au deuxième trimestre 2024, selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiées lundi. C'est plus que prévu initialement.

Au premier trimestre, les salaires ont progressé de 0,6%, selon le communiqué de l'OFS. Au deuxième trimestre de l'an dernier, la hausse s'inscrivait à 1,8%. Sur l'ensemble de 2023, les salaires ont augmenté de 1,7%.

Cette légère hausse au deuxième trimestre pourrait ne pas réussir à compenser l'inflation. Selon les économistes interrogés par AWP, le renchérissement, mesuré à l'indice des prix à la consommation (CPI), s'établira en Suisse entre 1,0% et 1,3% sur un an en août. La variation mensuelle est attendue entre -0,1% et +0,2%. L'OFS publiera ses chiffres mardi 3 septembre.

L'indice suisse des salaires (ISS) renseigne sur l'évolution du salaire brut, en comprenant le 13ème salaire le cas échéant.

/ATS