Les sénateurs veulent épargner les paysans

Le monde paysan a déjà fait des efforts financiers et doit être soutenu, estiment les sénateurs. Ils ont approuvé mardi davantage de moyens pour le domaine agricole dans le budget 2024 que ce que prévoyait le Conseil fédéral.

Le monde paysan a déjà fait des efforts et n'a pas bénéficié des mêmes augmentations de budget que les autres domaines de la Confédération, a relevé Johanna Gapany (PLR/FR) pour la commission. Et de rappeler que le budget 2024 des paiements directs versés dans l'agriculture est concerné par la coupe transversale décidée par le Conseil fédéral.

S'ils étaient d'emblée d'accord pour augmenter le montant dévolu aux paiements directs, les sénateurs étaient divisés sur son ampleur. Plusieurs sénateurs voulaient maintenir les paiements directs au niveau de 2023 (+54,8 millions) tandis que la majorité de la commission plaidait pour un montant deux fois moins élevé (+27,4 millions).

Les paiements directs sont des revenus. De plus, depuis 20 ans, les dépenses pour l'agriculture sont constantes. Si l'on effectue une coupe, cela représente une coupe et non un ralentissement de la croissance comme dans d'autres domaines, a souligné Jakob Stark (UDC/TG). Et d'exhorter ses collègues à opter pour le montant le plus élevé.

Plaidant pour la solution la moins chère, Erich Ettlin (C/OW) a indiqué qu'il s'agissait d'une solution de compromis afin de respecter le frein à l'endettement. Il n'a pas été entendu. Les sénateurs ont choisi sans opposition de maintenir les paiements directs au niveau de 2023.

Pas de coupe dans la politique régionale

Les sénateurs ont également approuvé davantage de moyens pour l'élevage et la préservation des races animales suisses (+3,9 millions), pour la promotion des ventes de vin suisse (+6,2 millions) et la production de betteraves sucrières (+2 millions).

Pour contrebalancer ces montants supplémentaires, la commission proposait initialement de renoncer au versement en faveur de la politique régionale pour 2024.

Beat Rieder (C/VS) a demandé de ne pas procéder à cette coupe. La politique régionale est l'instrument principal pour développer les régions reculées, a-t-il fait valoir. Et d'exhorter ses collègues à ne pas envoyer un signal négatif aux régions rurales. Il a été entendu.

/ATS