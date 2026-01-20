Les surtaxes de Trump sont « une erreur », dit von der Leyen

Les surtaxes que propose Donald Trump sont 'une erreur', a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en ouverture du Forum économique mondial (WEF). Elle réagissait aux menaces du président américain si le Groenland ne lui était pas cédé.

'Nous considérons le peuple américain non seulement comme notre allié, mais aussi comme notre ami. Nous plonger dans une spirale descendante dangereuse ne ferait qu'avantager les adversaires que nous sommes tous deux déterminés à tenir à l'écart de notre paysage stratégique', a déclaré Mme von der Leyen mardi à Davos.

'Notre réponse sera donc ferme, unie et proportionnée', a-t-elle ajouté, précisant que la souveraineté et l'intégrité de ce territoire autonome du Danemark ne sont pas négociables. L'Allemande a annoncé que l'UE renforcera la sécurité dans l'Arctique, en collaboration avec le Groenland et le Danemark, mais également les Etats-Unis.

'Nouvelle Europe indépendante'

Mme von der Leyen a sinon affiché une Europe forte économiquement, appelant à construire une 'nouvelle Europe indépendante'. 'Gagner du temps en espérant que les choses reviennent bientôt à la normale ne résoudra pas les dépendances structurelles dont nous souffrons', a-t-elle déclaré.

La présidente de la Commission européenne a mis en avant les derniers succès économiques européens, parmis lesquels la signature de l'accord entre le Mercosur et l'UE, concrétisée le week-end dernier après des années de blocages. Elle a également cité l'accord avec la Suisse, et un futur accord avec l'Inde.

'Longue vie à l'Europe', a conclu Mme von der Leyen sous des applaudissements.

/ATS