Les titulaires du « bleu » ont jusqu'à octobre 2024 pour l'échanger

Les titulaires du permis de conduire papier bleu ont jusqu'au 31 octobre 2024, et plus jusqu'au 31 janvier 2024, pour obtenir le permis au format carte de crédit. Le Conseil fédéral a pris des mesures qui entreront en vigueur de manière échelonnée dès le 15 juillet.

Après avoir adopté une première série de mesures en décembre 2018, concernant notamment la possibilité d'obtenir le permis d'élève dès 17 ans, le gouvernement en a approuvé mercredi une deuxième série. Outre la prolongation du délai pour échanger le 'bleu', il a notamment décidé que, dès le 1er mars 2024, lors de l'examen pratique pour les voitures de tourisme et les motocycles, les candidats doivent conduire au moins 45 minutes.

Le Conseil fédéral a pris entre autres des décisions dans le domaine médical, valables à partir du 1er mars 2024 aussi. Les personnes ayant déjà un permis et qui désirent obtenir une nouvelle catégorie de permis ne devront plus effectuer une nouvelle fois un contrôle de la vue. Un tel contrôle ne sera en outre plus exigé aux candidats de permis professionnel; leurs facultés visuelles seront évaluées dans le cadre d'un examen médical plus général.

Un tel examen ne sera aussi plus nécessaire pour les conducteurs professionnels désirant obtenir une autre catégorie de permis. Leurs aptitudes seront vérifiées lors des contrôles réguliers.

Examen médical à 75 ans

Dès le 1er mars 2024 également, toute personne de 75 ans ou plus qui veut passer son permis de conduire devra se soumettre à un examen médical. Jusque-là, la limite était fixée à 65 ans. L'âge sera ainsi le même que pour les conducteurs devant passer pour la première fois un contrôle.

La fréquence des contrôles et les moments de convocation au premier contrôle ont aussi été uniformisés entre les cantons, à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral a pris encore d'autres mesures, notamment sur la dénomination du nombre de places dans les autocars et minibus. Les places debout, autorisées dans le trafic régional, doivent être comptabilisées aussi, et plus seulement les places assises. Cela implique que les nouveaux chauffeurs concernés devront obtenir une catégorie de permis supérieure dès le 15 juillet.

/ATS