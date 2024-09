Les trains circulent normalement dans le tunnel de base du Gothard

Plus d'un an après le déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard, le trafic passagers et marchandises a repris normalement lundi matin sur la ligne ferroviaire. La cadence à la demi-heure est rétablie pour le trafic passagers.

Par rapport à la solution de remplacement, le temps de parcours entre la Suisse alémanique et le Tessin sera réduit d'une heure, indiquent lundi les CFF dans un communiqué. Des capacités accrues sont aussi disponibles pour le trafic marchandises.

La circulation de tous les trains directs vers l'Italie, pour rejoindre Milan, Venise, Gênes et Bologne, a aussi repris, ajoutent les CFF. Et de préciser que la liaison entre Francfort et Milan est également rétablie, mais passe désormais par Zurich au lieu de Lucerne.

Un train de marchandises a déraillé dans le tube ouest du tunnel de base le 10 août 2023 alors qu'il reliait Chiasso (TI) à Bâle, provoquant d'importants dommages à l'infrastructure. Les CFF estiment le montant des dégâts à 150 millions de francs, pertes de revenus incluses.

/ATS