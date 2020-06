Les trains vont rouler vers l’Italie d'ici une semaine

Dès lundi prochain, les trains circuleront de nouveau partiellement entre la Suisse et l’Italie. L’offre sur l’axe du Gothard et via le Simplon sera rétablie de manière échelonnée au cours de l’été.

La réouverture des frontières depuis et vers les pays voisins de la Suisse marque le retour progressif à la normale en trafic voyageurs international, soulignent les CFF dans un communiqué mardi. Alors que les relations vers la France, l’Allemagne et l’Autriche avaient été peu à peu rétablies à la mi-mai 2020, les trains ne pouvaient toujours pas circuler en provenance et à destination de l’Italie, coronavirus oblige.

Après la remise en service du trafic régional transfrontalier TILO mi-juin, ce sont désormais les trains grandes lignes internationaux qui circuleront de nouveau à partir du 29 juin depuis la Suisse vers l’Italie et inversément.

Retour progressif à la normale

Dans un premier temps et en accord avec le réseau partenaire Trenitalia, cinq trains EuroCity emprunteront l’axe du Saint-Gothard au départ de Zurich ou Bâle et à destination de Milan et inversément, soit environ la moitié de l’offre normale selon l’horaire. La deuxième phase de l’extension de l’offre se déroulera probablement mi-août. À compter du 7 septembre, l’offre habituelle devrait être à nouveau disponible dans son intégralité, notamment la ligne directe quotidienne entre la Suisse et Venise.

Sur l’axe du Simplon, quatre trains directs circuleront dès le 29 juin 2020 dans les deux directions: deux depuis Genève via Lausanne et deux autres depuis Bâle via Berne à destination de Milan. L’étape suivante aura lieu le 7 septembre sur ce trajet. De la mi-août au 6 septembre 2020, l’exploitation ferroviaire sera suspendue entre Iselle et Domodossola en raison de travaux.

Le plan de protection pour les voyageurs dans les transports publics continue de s’appliquer jusqu’à nouvel ordre. Les voyageurs sont priés de se conformer aux mesures de protection et de porter un masque chaque fois que la distance minimale de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. En Italie, le port du masque est obligatoire pour tous en trafic grandes lignes.

Avec la France, l'Allemagne et l'Autriche

En provenance et à destination de la France, deux trains circulent depuis le 18 mai entre Genève et Paris, ainsi qu’un train entre Bâle SNCF et Paris. D’autres relations ont été remises en service mi-juin. La prochaine étape est prévue début juillet 2020.

Le 25 mai, le trafic international a également repris entre la Suisse et l’Allemagne. Les trains circulent de nouveau selon une exploitation normale via Basel SBB et Schaffhouse; sont notamment concernées les lignes ICE au départ de Hambourg ou Berlin et à destination de Basel SBB, Interlaken et Zurich/Coire, la ligne IC Zurich–Schaffhouse–Stuttgart, ainsi que, depuis le 18 mai, les relations ICE entre Cologne et Basel SBB.

Le 8 juin, les trains EC de la ligne Zurich–Munich ont été remis en service, de même que les bus IC entre Zurich et Munich une semaine plus tard. Les relations Railjet à destination de Vienne et la relation EC à destination de Graz ont été rétablies en date du 2 juin 2020. La remise en service progressive des trains de nuit en coopération avec les ÖBB est prévue à partir du 25 juin 2020.

/ATS