Les vieilles bâtisses doivent pouvoir être rénovées plus facilement

Dans les communes avec plus de 20% de résidences secondaires, il doit être possible de rénover et agrandir d’anciens bâtiments pour créer de nouveaux logements. Le National est entré en matière mardi sur un assouplissement de la lex Weber, contre l'avis de la gauche.

Aujourd'hui, les propriétaires sont restreints pour les logements construits avant 2012. Ils peuvent rénover, transformer et agrandir de 30% une habitation, mais pas créer de logement supplémentaire. Martin Candinas (Centre/GR) a déposé une initiative parlementaire pour corriger cette contrainte qui limite la modernisation du parc immobilier.

Le projet doit permettre d'agrandir et de créer de nouveaux logements. Il 'permettra une densification de l'habitat et profitera au développement des régions de montagne', a indiqué pour la commission Pierre-André Page (UDC/FR).

La gauche s'est opposée à cet assouplissement de la lex Weber. 'On assiste déjà à un phénomène d'éviction de la population locale qui ne trouve plus de logements abordables', selon Christophe Clivaz (Vert-e-s/VS).

/ATS